80% урожая собрано – аграрный сектор

Пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщает о результатах сбора урожая в аграрном секторе. Согласно последним данным украинские сельхозпроизводители собрали 62,2 млн тонн основных культур с площади 19,9 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 47,4 млн тонн с площади 12,3 млн га (80% к прогнозу).

Отметим, что в разрезе культур собрано:

проса - 234,7 тыс. тонн с площади 146 тыс. га (97%);

гречихи - 93,3 тыс. тонн с площади 73,9 тыс. га (94%);

подсолнечника - 10900000 тонн с площади 5500000 га (87%);

сои - около 2 млн тонн с площади 966 тыс. га (72%);

кукурузы - 11100000 тонн с площади 2400000 га (44%).

Вместе с тем, в Украине накопано2,4 млн тонн сахарной свеклы на площади 56,6 тыс. Га (26%).

«В частности, большинство областей уже собрали такие культуры как: просо - завершают уборку в пяти областях, и гречка - завершают уборку в шести областях», - подчеркнули в министерстве.

О проведении осенней посевной кампании, по состоянию на 19 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 6,2 млн га (76% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно более 1,1 млн га площади.

В разрезе культур засеяно:

пшеницы - 4600000 га (76% к прогнозу)

ячменя - 628,3 тыс. га (66% к прогнозу)

ржи - 104,3 тыс. га (78% к прогнозу)

рапса - 829,8 тыс. га (82% к прогнозу).