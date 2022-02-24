8,4 млрд гривен за коммуналку – данные по августу 2020

В августе 2020 году население страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 8,4 млрд грн (104,3% начисленных за этот период сумм). Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы статистики Украины.

"На конец августа 2020г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 21,5 млрд за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,8 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд за поставки и распределение электрической энергии - 5,2 млрд, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд ", - говорится в сообщении.

"В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в августе 2020г. с населением было заключено 4,5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 35,3 млн.грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 21,2 млн.грн ", - добавили в Госстате.