7% украинцев получают зарплату свыше 25 000 грн

10:01 19 Август Киев, Украина

Государственная служба статистики Украины опубликовала примерный рейтинг украинских зарплат. Согласно ему почти 7% украинцев получают официальную зарплату свыше 25 тысяч гривен.

По информации ведомства, в июне наибольшее количество работников — 20% получили заработную плату от 4723 (минималки) до 6000 гривен. Меньше 4723 грн. заплатили 8,3% трудоустроенных украинцев. Зарплату 6000,01-6500 грн. получили 5,6% работников, 6500,01-7000 грн. — 5,3%, 7000,01-8000 грн. — 7,4%, 8000,01-10000 грн. — 10,9%.

10000,01-12000 грн. заплатили 9,7% украинцев, 12000,01-15000 грн. — 10,7%, 15000,01-20000 грн. — 10%, 20000,01-25000 грн. — 5,3%. Отметим, что средняя заработная плата в июне в сравнении с маем увеличилась на 1651 грн. и достигла 11197 грн.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о повышении в Украине минимального размера зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября. Он попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание ВР 25 августа с целью голосования за проект закона.

Зеленский также заявил, что в 2021 году минималка будет повышена до 6000 гривен, а затем до 6500.