$700 млн транша от МВФ

15:07 04 августа Киев, Украина

Так как в июне прошлого года Украиной были нарушены выполнения условий по программе stand by, МВФ остановил финансирование. Но уже в сентябре этого года продолжится транш денежных средств от Международного валютного фонда на сумму $700 млн. Об этом сообщил советник Олег Устенко.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны (Владимира Зеленского. - Ред.) с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ, порядка $700 млн", - сказал он "Интерфакс-Украина".



"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", - сказал советник президента.



При этом Устенко не исключает возможности продления сроков действия программы, рассчитанной на 18 месяцев.



"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", - добавил он.



МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.