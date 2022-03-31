7, 935 млрд гривен принесли Запорожской области налоги

Начальник Главного управления ГНС в Запорожской области Роман Афонов заявил о том, что запорожские местные бюджеты получили 7, 935 млрд гривен от налогов и выплат. В сравнении с прошлогодними цифрами, выплаты выросли на 346 млн гривен.

Большую половину доходов казны сформировал налог на доходы физических лиц - в январе-октябре перечислено 5,150 млрд, что на 374 миллионов или на 8 процентов больше, чем в прошлом году.

Представители малого и среднего бизнеса направили 1, 224 млрд гривен единого налога, что превысило уровень оплаты аналогичного периода 2019 на 81 млн или на 7 процентов. Так, физические лица-предприниматели пополнили бюджеты на 815 млн, предприятия-юридические лица - на 150 млн, предприятия сельского хозяйства - на 259 млн гривен.

Владельцы и арендаторы земель направили в местную казну почти 893 миллиона. В частности, от СГД-юридических лиц бюджеты получили 673 миллиона гривен платы за землю, от физических лиц - 220 млн.

Кроме того, в казну поступило 151 млн гривен акцизного налога с розничных продаж подакцизной продукции, 142 миллиона гривен рентной платы за пользование природными ресурсами, 141 млн гривен налога на недвижимость, 91 млн гривен экологического налога и тому подобное.