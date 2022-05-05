600 млн евро для Украины от Европейской комиссии

Пресс-служба Европейской комиссии заявила о макрофинансовой помощи для Украины. В связи с пандемией коронавируса Европейский Союз принял решение о выплате 600 миллионов евро.

Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: "Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она принадлежит Европе. Мы привержены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоления социальных и экономических последствий".

По его словам, это - первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро, который "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество".