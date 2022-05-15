$600 млн – допвыпуск еврооблигаций Украиной

16:00 14 декабря Киев, Украина

Ценообразование (прайслинг) является одним из существенных инструментов маркетинга. Воспользовавшись этим, украинское правительство поменяло цену на дополнительный выпуск еврооблигаций. Общая сумма допвыпуска составила $600 млн.

Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: Украина выполнила прайслинг на еврооблигации - Марченко

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества - чрезвычайно важная для нас в этом непростом году», - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.