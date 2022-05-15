$600 млн – допвыпуск еврооблигаций Украиной

Ценообразование (прайслинг) является одним из существенных инструментов маркетинга. Воспользовавшись этим, украинское правительство поменяло цену на дополнительный выпуск еврооблигаций. Общая сумма допвыпуска составила $600 млн.

Дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.