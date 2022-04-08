610 млн гривен: «Нафтогаз» выплатил членам правления годовые бонусы

Несмотря на убыточный 2020 год в компании НАК "Нафтогаз", правление получило немыслимые годовые бонусы. Общая сумма премий, которую получили члены правления – свыше 610 млн гривен. Подробнее в суммах разбирались наши журналисты.

Так, в письме в наблюдательный совет новый председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко просит на заседании рассмотреть и утвердить отчет о вознаграждениях членов правления.

"Отсутствие этой части в отчете 2020 (который был, однако, была опубликована в 2019 году), негативно влияет на имидж компании и создает основу для лишних спекуляций", - объясняет он.

В документах также присутствует отчет Комитета. В нем написано, что в прошлом году председатель правления Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения несмотря на убытки Нафтогаза по итогам года. В общем вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз и переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Поэтому при зарплате в 7,4 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021 ). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, при окладе 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Леонова с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.