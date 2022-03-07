5 млрд на оплату государственных гарантийных обязательств

Государственные гарантийный обязательства будут выполнены в 2021 году, так как эта статья расходов запланирована в Госбюджете на следующий год. Правительство выделило на эти цели почти 5 млрд гривен.

Об этом говорится в документе "Информация о фискальных рисках и их влиянии на показатели государственного бюджета в 2021 году", который подготовил Минфин.

Как отмечается в документе, выплаты планируются по займам, предоставленным:

ГП "Киевский бронетанковый завод" - 82,6 млн грн,

ГП "Шепетовский ремонтный завод" - 292,3 млн грн,

ГП "Житомирский бронетанковый завод" 921,8 млн грн,

ГП "Львовский бронетанковый завод" - 267,6 млн грн,

ЧАО "Кузница на Рыбацкой" - 43,1 млн грн,

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - 3 294,6 млн гривен

По данным Минфина, законом о государственном бюджете на 2020 год плановые расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, определены в сумме 1,6 млрд гривен.

Фактически в 2019 году за счет средств общего фонда проведены расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, в сумме 1754,1 млн грн, в том числе: