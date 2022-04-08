50 тыс грн – до такого уровня хотят поднять выплаты за рождение детей в Украине

На официальном сайте Верховной Рады появилась информация о новом законопроекте, который предложил правительству Комитет по вопросам молодежи и спорта. Предложение ведомства – увеличить выплаты за рождение детей. В законопроекте предлагают платить 50 тыс грн за первого ребенка.

«Члены комитета предложили поддержать проект закона №5585-1, поскольку в нем предлагается оптимальное соотношение выплат при рождении первого, второго и третьего ребенка», - сказано в сообщении.

В законопроекти №5585 предлагается установить размер выплаты при рождении первого ребенка 50 000 гривен, второго ребенка – 100 тысяч гривен, на третьего и каждого следующего ребенка – 150 тысяч гривен.

Также предусматривается ежегодное увеличение размера пособия на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен.

Ранее говорилось о том, что в Украине хотят увеличить выплату при рождении ребенка до 50 000 грн, это почти на 10 тыс. грн больше, чем сейчас. Соответствующий законопроект разработало Минисоцполитики.