500 тысяч защитных масок для работников «Укрзализныци»

«Укрзализныця» всерьез взялась за обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В рамках реализации программы по борьбе с пандемией коронавируса работники филиала «Пассажирская компания» получили 500 тысяч защитных масок. В частности средства защиты получили проводники и другие сотрудники УЗ, которые контактируют с пассажирами.

Торжественная передача партии масок состоялась 3 ноября в День железнодорожника – профессиональный праздник всех работников «Укрзализныци».

После весеннего скандала с фейком о масках из бумажных полотенец, которым отличилось предыдущее руководство «Укрзализныци», новый руководитель корпорации Владимир Жмак подошел к вопросу соблюдения карантинных мер вдвойне ответственно.

«Впервые к контролю качества продукции мы привлекли фирмы-конкуренты, которые убедились, что маски соответствуют всем стандартам защиты», - рассказал директор филиала УЗ «Пассажирская компания» Александр Перцовский.

Он также отметил, что «Укрзализныця» и дальше будет сотрудничать с партнерами только в условиях прозрачности и понятности.

В сложившихся условиях обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – сложная задача, с которой «Укрзализныця» справляется достойно. Мобильность трудоспособного населения обеспечивает работу экономики страны. Несмотря на то, что из-за пандемии тяжело и бизнесу и власти, команда Владимира Жмака сделает всё возможное, чтоб люди безопасно могли добираться до работы и обратно.