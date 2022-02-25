500 млн гривен выплачено аграриям

14:12 02 Октябрь Киев, Украина

Минэкономики Украины 1 октября утвердило распределение 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Указанные средства получат около 3 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки. Таким образом, общая сумма выплат в т.г. по данному направлению составила 502,6 млн грн», - говорится в сообщении.

Также в министерстве уточнили, что общий объем кредитов, привлеченных субъектами АПК Украины, составил более 39,4 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) – 12,2 млрд грн, в т.ч. краткосрочных – 5,6 млрд грн (45,8%), среднесрочных – 3,2 млрд грн (26,3%), долгосрочных – 3,4 млрд грн (27,9%).

По видам деятельности заемщиков указанные средства распределились следующим образом: отрасль животноводства – 2,1 млрд грн (17,8%), другие отрасли-10,1 млрд грн (82,2%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

«Напомним, по бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка мероприятий в АПК путем удешевления» в 2020 г. предусмотрено выделение 1,2 млрд грн. В январе-августе фактически использовано 42% от запланированного», - резюмируется в сообщении.