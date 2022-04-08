500 млн гривен для поддержки аграриев – бюджет 2021

Земельная реформа, а также открытие рынка земли требует вмешательства со стороны государства. Согласно мнению заместителя министра экономики Тараса Высоцкого украинское правительство готово выделить финансирование для поддержки аграрного сектора и сельхозпроизводителей.

Украинское правительство в бюджете на 2021 предусмотрит 500 млн грн для проведения первого этапа земельной реформы. Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе круглого стола, организованного USAID.

"На первом этапе земельной реформы только физические лица смогут покупать и, соответственно, только физлица смогут брать кредит на покупку земли. Предусмотрена компенсация процентов на покупку до 20 га земли ... по нашим расчетам, на реализацию этой программы сразу после запуска рынка земли (в июля 2021 г.) пойдет 500 млн грн", - сказал Высоцкий.

По его словам, хотя закон о рынке земли позволяет покупку до 100 га в одни руки, государство будет компенсировать проценты по кредитам под покупку земельных участков размером до 20 га, поскольку приоритетом правительства является поддержка семейных фермерских хозяйств.

Он отметил, что по данной программе поддержки покупке земли будут выплачивать 3% ставки кредита, все остальное будет компенсировать государство. Высоцкий добавил, что в целом бюджет господдержки аграриев на 2021 составит 4,5 млрд грн.