4 июля Украина покинет соглашение СНГ о защите прав потребителя

4 июля Украина официально перестанет быть участницей соглашения стран СНГ. Наша страна уже расторгла несколько договоров, сейчас это – соглашение о защите прав потребителей. Постепенно расторгая ряд соглашений, Украина подчеркивает свое нежелание находиться в содружестве с агрессором – Российской Федерацией.

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей, совершенной 25 января 2000 в Москве и ратифицированной законом от 7 марта 2002 года», - говорится в документе.

Почему Украина выходит из СНГ?

Содружество независимых государств - это региональная международная организация, созданная из бывших республик Советского Союза на их территориях. Украина была одним из членов-инициаторов создания СНГ. Украина и Грузия вышли из содружества после того, как Россия начала войны на их территориях.

Украина вышла из ряда соглашений СНГ: