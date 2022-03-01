400 млн евро – саммит ЕС и Украины

В Украину снова прибудут деньги из Евросоюза. Саммит стран имел большой успех, а значит – достигнуты договоренности касательно пяти крупных проектов.

Украина на саммите с Европейским союзом в Брюсселе провела огромную работу и в итоге были подписаны пять важных соглашений с ЕС и ЕИБ (Европейским инвестиционным банком) на общую сумму около 400 млн евро.

Одно из них — «Климатический пакет для стабильной экономики в Украине». 10 млн евро будут направлены в экономику Украины для различных проектов по малому и среднему бизнесу. Также в этой программе заложена и поддержка местных общин. Еще одно соглашение — «Программа ЕС «Крепкие регионы». В нее будет вложено 30 млн евро, суть ее заключается в помощи восточным регионам нашей страны, пострадавшим от военной агрессии РФ и пандемии. 20 млн евро направят на то, чтобы работать с гражданским обществом Украины.

Соглашение с ЕИБ на 300 млн евро подразумевает проект «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Речь идет о реконструкции с использованием современных технологий. Еще 30 млн пойдут на программу «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)».

Помимо всего были очерчены планы на совместную работу на 2021 год.