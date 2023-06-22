400 международных компаний присоединились к коалиции для инвестиций в Украину — Шмыгаль
15:19 22 июня Киев, Украина
Уже 400 международных компаний приняли участие в коалиции для инвестиций в Украину. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины.
"Вместе с нашими международными партнерами мы формируем коалицию восстановления We build Ukraine. Вместе с бизнесом из Украины и всего мира мы также формируем коалицию для инвестиций в Украину Ukraine Business Compact, и уже 400 международных компаний присоединились к соответствующей инициативе”, — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что для возобновления частных инвестиций необходимо создать действенный и эффективный инструмент страхования военных рисков. Вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией, ЕБРР подписали соглашение о совместной работе по этому направлению. Также будет перезапущен рынок страхования.
“У нас уже есть победа на этом пути. Многостороннее агентство по гарантиям и инвестициям MIGA группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. И соответствующее соглашение было подписано с немецким банковским холдингом ProCredit”, – сказал Шмыгаль.
По его словам, во время конференции был подписан ряд соглашений в разных сферах.
"Это очень перспективные направления, когда международные компании будут заходить на рынок Украины. И очень важно, что сразу будут иметь украинских партнеров на входе”, — пояснил премьер.
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