400 международных компаний присоединились к коалиции для инвестиций в Украину — Шмыгаль

15:19 22 июня Киев, Украина

Уже 400 международных компаний приняли участие в коалиции для инвестиций в Украину. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины.

"Вместе с нашими международными партнерами мы формируем коалицию восстановления We build Ukraine. Вместе с бизнесом из Украины и всего мира мы также формируем коалицию для инвестиций в Украину Ukraine Business Compact, и уже 400 международных компаний присоединились к соответствующей инициативе”, — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для возобновления частных инвестиций необходимо создать действенный и эффективный инструмент страхования военных рисков. Вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией, ЕБРР подписали соглашение о совместной работе по этому направлению. Также будет перезапущен рынок страхования.

“У нас уже есть победа на этом пути. Многостороннее агентство по гарантиям и инвестициям MIGA группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. И соответствующее соглашение было подписано с немецким банковским холдингом ProCredit”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, во время конференции был подписан ряд соглашений в разных сферах.