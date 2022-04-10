406 тысяч украинцев получили работу через центры занятости

С начала карантина в марте 2020 года украинцы регулярно получают помощь от государства и могут получить работу из центра занятости. Согласно данным статистики около 406 тысяч украинцев вышли из статуса «безработный» благодаря центрам занятости.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы - бедная страна Европы с огромной долей теневой экономики. Если человек работает в тени, не трудоустроен, то он и в службу занятости не может стать. Это правда, государство не сможет его защитить ",- подытожил глава комитета ВР.

Следует отметить, что правительство предлагает программы поддержки людей, частично утративших трудоспособность. По словам политика, Украина не может платить этим людям такие деньги, как, например, Польша, но делает посильную помощь.

Напомним, что во всех странах Европы вместе с ЕС и государствами, не входящими в Содружество, - по состоянию на сентябрь месяц было 13 млн 613 граждан, которые не имеют работы. Безработица в девятнадцати странах еврозоны составил рекордные за два года 8,3 процента. Пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовала данные по трудоустройству населения в период карантина. Так, с помощью местных центров занятости в июне трудоустроились около 54 тысяч человек, а это почти на 35% больше, чем в мае 2020 года.