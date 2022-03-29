4,5 млрд гривен заложено в Госбюджет в 2021 году

В Государственный бюджет 2021 внесли правки ко второму чтению. В проекте предложено выделить дотации на аграрный сектор. Согласно цифрам, аграрии смогут получить около 4,5 млрд гривен от государства.

Об этом свидетельствуют данные в сравнительной таблице, размещенной на сайте парламента.

Так, профильный комитет ВРУ частично учел предложения депутатов об увеличении в бюджете-2021 средств на дотации сельхозпроизводителям и увеличил фонд бюджетной программы «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» (код 1201150) на 500 млн — до 4,5 млрд грн.

Согласно документу, к законопроекту были поданы правки на миллиарды гривен. В частности, от разных депутатов и групп парламентариев поступали следующие предложения: предусмотреть помощь пострадавшим от засухи аграриям (3 млрд грн), субъектам растениеводство на орошаемых землях (200 млн грн), общее увеличение по программе на 1,44 млрд грн, на 4,44 млрд грн, на 3,3 млрд грн, на 1,4 млрд грн, а также ряд предложений по увеличению финансирования разных направлений (виноградарство, животноводство, помощь фермерским хозяйствам, селекция и т.д.).