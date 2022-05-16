300 млн долларов для Украины от Всемирного банка

В Украину придет дополнительное финансирование в размере 300 млн долларов. Такое решение принял Всемирный банк для борьбы нашей страны с вспышками Covid-19.

Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил Украине кредит в размере 300 млн долларов для второго дополнительного финансирования противодействия Covid-19 в рамках проекту модернизации сетей социальной защиты.

Дополнительное финансирование поможет укрепить программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить, чтобы около миллиона украинский оказались за чертой бедности из-за пандемии Covid-19.

Отмечается, что это второй дополнительное финансирование в рамках проекту после того, как 30 апреля 2020 был одобрен 150 млн долларов. Напомним, ранее Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрил два кредитные проекты для Украины: € 340 млн в рамках Программы восстановления и € 100 млн на развитие дорог в Луганской области.