2 млн пассажиров за два месяца и лишь 17% компенсации за льготников

Региональный филиал «Южная железная дорога» отчитался об объемах пассажирских перевозок: за сентябрь-октябрь 2020 года пригородные поезда перевезли 1,985 млн пассажиров, среди которых почти 915 тысяч – пассажиры льготной категории.

Также стало известно, что за последние 10 месяцев «Южная железная дорога» получила от местных органов исполнительной власти лишь 17% от обязательного объема компенсации за перевозку льготников. Общая сумма компенсации за 10 месяцев составляет 51,4 млн гривен, а выплачено государством лишь около 9 млн гривен, среди которых 465,7 тысяч гривен – погашение задолженности за прошлый год.

Более 70% возмещаются убытки в Кировоградской (163,0 тыс. грн) и Донецкой (4,0 тыс. грн) областях. Треть суммы, подлежащей компенсации, получено филиалом от местных органов власти Сумской (2089,6 тыс. грн.), Полтавской (2299,3 тыс. грн.), Черниговской (753,8 тыс. грн.) и Луганской (10,2 тыс. грн.) областей.

Несмотря на недобросовестное выполнение своих обязательств местными органами власти, команда руководителя «Укрзализныци» Владимира Жмака продолжает следить за бесперебойностью перевозок пассажиров, максимально обеспечивая безопасность граждан в условиях пандемии. Кроме того, за последние два месяца УЗ увеличила количество поездов на нескольких пригородных направлениях в Киевской, Львовской и Донецкой областях.