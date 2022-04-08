200-гривневая купюра - самая популярная в Украине

Пресс-служба Национального банка Украина опубликовала в Facebook данные об наличном обращении денег в Украине. Согласно основным цифрам самой популярной купюрой является 200 гривневая банкнота и монеты в 10 копеек.

По состоянию на 1 октября 2020 года на одного украинца приходилась 71 банкнота и 187 оборотных и разменных монет, являющихся средством платежа. На начало 2020 года эти цифры были примерно в таких же пределах: 70 банкнот и 182 монеты.

«С начала этого года наличные деньги в обращении возросли на 90,8 миллиардов гривен или на 21,4%. Однако, несмотря на рост наличных денег в обращении, их удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет», - отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, в наличном обращении по количеству больше всего находится:

- банкнот номиналом в 200 гривен - 685,1 млн штук (23,1% от всего количества банкнот в обращении);

- монет номиналом 10 копеек - 3 915,3 млн штук (29% от всего количества монет в обращении).