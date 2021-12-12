2010-2021 год: Международные резервы Украины

По итогам 2020 года в Украине выросли международные резервы. В денежном эквиваленте они составили 29,13 млрд долларов, так как прирост составил свыше 15%. На инфографике вы можете рассмотреть изменения этого показателя с 2010 года.

В конце 2010 года объем золотовалютных резервов Украины составил 34,58 млрд долларов и с того времени снижался несколько лет подряд.

В 2011 году объем ЗВР был 31,8 млрд долларов (-8%), в 2012-м – 24,55 млрд долларов (-23%), в 2013-м – 20,42 млрд долларов (-16,8%). К концу 2014 года золотовалютные резервы государства сократились на 63,3% – до 7,5 млрд долларов. В следующем году выросли на 77,3% – до 13,3 млрд долларов.

В 2016 году объем ЗВР Украины составил 15,54 млрд долларов (+16,8%), в 2017-м – 18,81 млрд долларов (+21%), в 2018-м – 20,82 млрд долларов (+10,7%), в 2019-м – 25,3 млрд долларов (+21,5%).

В конце января 2020 года золотовалютные резервы Украины достигли 26,29 млрд долларов, в конце января 2021-го они были на уровне 28,82 млрд долларов (+9,6% в сравнении с годом ранее).

В феврале этого года ЗВР составили 28,54 млрд долларов, это на 1% меньше, чем в феврале прошлого года.