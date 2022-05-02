2,664 млрд гривен выручил Минфин на продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины 1 декабря провело удачный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщила пресс служба ведомства.

Указывается, что в рамках данной инициативы Минфина удалось получить в государственный бюджет Украины 2,664 млрд гривен путем продажи ОВГЗ. Отметим, что речь идет о ценных бумагах со сроком обращения в три месяца, один и три года. Больше всего на аукционе были популярны трехмесячные ОВГЗ.

Благодаря продаже бумаг в бюджет Украины удалось привлечь около 1,96 млрд грн. Недавно глава совета Национального банка Украины заявил, что впервые с начала года в ноябре украинцы купили иностранной валюты больше, чем продали.

Известно, что курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю упал на 0,5% под влиянием превышения спроса на иностранную валюту над предложением, что частично закрывалось счет валютной позиции банков.