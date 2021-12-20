25 млн евро для Украероруху от ЕБРР

18:51 14 Июль Киев, Украина

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) получит кредит на сумму 25 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для пополнения оборотных средств. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Соглашение подписали 10 июля ассоциированный директор, заместитель председателя ЕБРР в Украине Марк Магалецкий и руководитель Украэроруха Андрей Ярмак в присутствии министра инфраструктуры Владислава Криклия в Министерстве инфраструктуры Украины. Рассчитаный на три года кредит - это необходимая поддержка ликвидности стратегического предприятия, оказалось в сложнейшем финансовом положении из-за глобального кризиса отрасли.

«Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирования критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов, - сообщил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак. - Это позволит сформировать определенный запас прочности для постепенного выхода предприятия из кризиса и станет залогом качественного выполнения функций стратегически важного предприятия в полном объеме ».

Украэрорух финансируется только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание. В результате беспрецедентного кризиса отрасли госпредприятие оказалось перед угрозой потери возможности поддерживать операционную деятельность и выполнять социальные гарантии перед работниками.

В отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, ведь является частью критической инфраструктуры для государства. Необходимо обеспечивать его бесперебойную работу, чтобы гарантировать надлежащий уровень безопасности полетов в украинском небе.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, Украэрорух уже ввел ряд антикризисных мер, направленных на сокращение операционных и эксплуатационных расходов до минимально возможного уровня, не влияющего на безопасность аэронавигационного обслуживания. Однако прогнозируемые потери денежных потоков в 2020 году приведут к дефициту оборотных средств для финансирования деятельности в течение следующих месяцев. Заметим, что дальнейшее средне- и долгосрочный прогнозы для Украины по восстановлению количества полетов в воздушном пространстве страны колеблются между положительными темпами восстановления, достигающие 75% трафика 2019 до конца 2020 года, и длительным медленным восстановлением в течение 3 лет.