24 млрд гривен выдали 10 000 украинцам - Минэкономики

Пресс-служба Министерства экономики Украины опубликовала отчет о работе программы «Доступные кредиты 5-7-9%». С начала ее старта – 1 февраля 2020 года – свыше 10 000 украинцев смогли воспользоваться кредитными средствами. В отчете есть и общая сумма выданных денег – 24 млрд гривен.

Из общей суммы в 24 млрд 12,9 млрд грн — рефинансирование ранее полученных займов, 4,3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции. 6,7 млрд грн — в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За прошедшую неделю выдали 519 кредитов на более 1,4 млрд грн.