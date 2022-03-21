22 июня ПФУ перечислил 2 млрд гривен на июльские пенсии

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины рассказала о планах и новостях ведомства. Среди самых важных новостей – финансирование пенсий в июле. 22 июня на эти цели было направлено свыше 2 млрд гривен, а значит – выплаты осуществятся по графику.
Также в ведомстве пишут, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Среди новостей ведомства также сообщение о планируемом повышении пенсионного возраста в Украине. Однако этот проект лишь рассматривается правительством.
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