21 августа 2020: корректировки по ценам на нефть

Стоимость нефти 21 августа 2020 года снова изменилась в сравнении с предыдущих днем. Острая реакция фьючерсов на мировую и американскую экономику изменили цену почти на 0,13%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 45,06 доллара за баррель. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,36%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 42,94 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Напомним, ОПЕК и партнеры призвали страны, которые превысили квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном восстановлении спроса. При этом группа отметила, что спрос сможет достичь докризисных уровней к концу года.

«Основываясь на средних прогнозах различных организаций, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мир достигнет около 97% докризисного спроса на нефть, что является большим восстановлением после огромных снижений в апреле и мае», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.