2021 – год инвестиций и улучшения качества пассажирских перевозок

Бюджет Украины на 2021 год стал первым за всю историю независимости страны, где предусмотрели инвестиции в развитие украинской железной дороги.

«Впервые за 29 лет государственный бюджет предусматривает средства на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок», - отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак.

Деньги, предусмотренные в новом бюджете, пойдут на покупку и обновление пассажирских вагонов, а также модернизацию инфраструктуры железной дороги. Также предусмотрены средства на электрификацию участков Черкассы – им. Тараса Шевченко, Житомир – Новоград-Волынский и путей к станции Васильков-2 с обустройством пассажирской платформы для запуска пригородных электричек маршрутом Киев – Васильков.

Кроме того, руководство «Укрзализныци» нашло выход из убыточности пассажирских перевозок путем заключения публичных договоров с местными органами власти на пригородные электропоезда. Это вынужденный шаг, на который УЗ идет из-за огромных долгов перед ними со стороны местных властей за перевозку льготных категорий пассажиров.

Отмечается, что только Министерство образования и науки Украины уже задолжало более 1 млрд грн компенсаций. Примерно такой же долг у областных администраций перед «Укрзализныцей».

Теперь крупные компании и обладминистрации, заинтересованные в комфортных условиях перевозки сотрудников и населения, должны заключать договора с УЗ на пригородные железнодорожные перевозки.

«Подход простой: есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта воздействия на местные органы власти у нас практически нет», - заявил Владимир Жмак.

Помимо публичных договоров, вывод пассажирских перевозок из убыточности будет происходить путем борьбы с безбилетным проездом. Для этого будет увеличен штат контролеров и установлены дополнительные турникеты на станциях пригородных поездов.