1 млн украинцев могут лишиться субсидии

Система начисления субсидий в Украине может измениться – это повлечет за собой и сокращение количества получателей. Эксперты подсчитывают, что ликвидация комиссии по вопросам назначения субсидий – неоднозначное решение. Из-за новой системы субсидий может лишиться 1/3 всех получателей.

Известно, что сейчас субсидии получает примерно 3 млн украинцев. Тогда как в скором времени количество таких граждан сократится на 1 млн.

«Если сегодня у нас около трех миллионов домохозяйств получают субсидии, то прогнозирую, что в следующий отопительный сезон их будет не более двух миллионов»,- говорят эксперты.

Напомним, что ранее в Министерстве социальной политики пообещали, что исключительные дела о назначении жилищных субсидий будут рассматривать быстрее. Речь идет об отдельных случаях, долю которых ранее решали специальные комиссии. Теперь их будут рассматривать органы социальной защиты населения.