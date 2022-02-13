1 млн украинцев могут лишиться субсидии

Система начисления субсидий в Украине может измениться – это повлечет за собой и сокращение количества получателей. Эксперты подсчитывают, что ликвидация комиссии по вопросам назначения субсидий – неоднозначное решение. Из-за новой системы субсидий может лишиться 1/3 всех получателей.
Известно, что сейчас субсидии получает примерно 3 млн украинцев. Тогда как в скором времени количество таких граждан сократится на 1 млн.
Напомним, что ранее в Министерстве социальной политики пообещали, что исключительные дела о назначении жилищных субсидий будут рассматривать быстрее. Речь идет об отдельных случаях, долю которых ранее решали специальные комиссии. Теперь их будут рассматривать органы социальной защиты населения.
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