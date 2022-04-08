1 миллион тонн грузов в сутки – планы «Укрзализныци»

Объемы перевозки грузов поездами «Укрзализныци» постепенно растут. Несколько дней назад новый руководитель УЗ Владимир Жмак сообщил в своем Telegram-канале о новом рекорде ежесуточных перевозок грузов. Он составил 895 тысяч тонн.

"Уверенно двигаемся к отметке в миллион тонн. А к тому же, рекордной является и доля грузовых вагонов УЗ, задействованных в процессе перевозок – 28% от общего количества", - рассказал об успехах компании Владимир Жмак.

То, что таких показателей грузоперевозок удалось достичь, используя всего 28% грузовых вагонов, говорит о высоком потенциале возможностей. Грамотный маркетинг нового руководства позволит реализовать его в полной мере и вывести компанию на высокий уровень доходности.

Напомним, что на прошедшей до этого пресс-конференции, Владимир Жмак сообщил о 814 тысячах тонн перевезенных за сутки грузов. Следовательно, объемы продолжают расти, несмотря на экономический кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса.

Владимир Жмак прогнозирует рост объемов грузов за счет изменения «Укрзализныцей» парадигмы обслуживания грузовладельцев:

«Рынок получил сигнал, что мы можем качественно и быстро перевозить грузы по железной дороге, а новое руководство компании готово к конструктивному диалогу по совершенствованию сотрудничества и тарифной политики».

Не остается сомнений, что грамотно построенный менеджмент Владимира Жмака, позволит достичь поставленной цели в миллион тонн грузов ежесуточно уже до конца 2020 года.