10 млрд долларов госдолга Украина выплатит за 12 месяцев

На официальном сайте Национального банка Украины появился отчет финансовой стабильности. Согласно данным представленным там, страна должна погасить государственный долг. Речь идет о выплате 10 млрд долларов за 12 месяцев.

По информации от НБУ, в течение следующих 12 месяцев только валютные выплаты по государственному и гарантированному государством долгу для Кабмина и НБУ превысят 10 миллиардов долларов. Еще около 130 миллиардов гривен государству нужно будет выплатить для погашения основного долга и процентов в гривневом сегменте. Причем тут речь идет о выплатах до конца этого года.

Помочь с финансированием нашей стране может дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму до 650 миллиардов долларов. Такой ход для восстановления мировой экономики от коронакризиса рассматривает Международный валютный фонд.

При этом ранее НБУ сообщал, что Украина пережила "коронакризис". А значит можно будет сворачивать и программы поддержки, которые действовали в стране.