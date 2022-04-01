10,7 млрд гривен выплатил Фонд соцстраха украинцам за первые полгода 2021 года

Фонд социального страхования опубликовал отчет о работе ведомства в первом полугодии 2021 года. Сумма, выплаченная Фондом на больничные и декреты составляет 10,7 млрд гривен.

За выплатами согласно общеобязательному государственному социальному страхованию в течение шести месяцев обратились более 1,7 млн украинцев.

В течение января-мая 2021 года за выплатами к системе общеобязательного государственного социального страхования обратились более 1,5 млн украинцев. По данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%.