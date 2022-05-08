COVID-19 в Европе и США обесценивает нефть

Эксперты отметили резкое удешевление нефти на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом в Европе и США. После стремления к максимумам в 2020 году, рынок нефти отмечает, что стоимость нефтепродуктов не растет.

По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 по киевскому времени составляла 48,62 доллара за баррель - на 0,25 доллара (0,52%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляла 45,41 доллара за баррель, что на 0,35 доллара (0,76%) ниже уровня предыдущей сессии.

Цены на нефть на короткое время повышались после того, как первая в мире полностью протестирована вакцина против COVID-19 была введена пожилой женщине в Великобритании. Однако теперь инвесторы больше сосредоточились на снижении спроса на топливо, пишет Reuters. Участники рынка считают, что новые карантинные запреты ухудшат ситуацию.

Напомним, в Украине уже подорожали бензин и дизельное топливо. Эксперты отмечают, что потенциал для роста цен пока исчерпан в тех трейдеров, кто их уже повысил. Но он остается у тех, кто пока держал цены стабильными.