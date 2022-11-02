18 млрд евро поддержки от ЕС на 2023 год: куда пойдут деньги

16:55 02 ноября Киев, Украина

ЕС выделит Киеву в 2023 году до €18 млрд, сообщила в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Так же, как и в 2022 году эти деньги пойдут на финансирование социальной сферы.

Об этом рассказал финансист Сергей Фурса. По его словам, эти средства нужны, но их недостаточно.

“В этом году (2022 – ред.) все военные нужды финансирует Украина сама преимущественно из бюджета. Еще дополнительно есть помощь наших западных партнеров. Но когда мы говорим о бюджете, Украина сама финансирует военные потребности финансирования армии. Социалку мы финансируем за счет денег наших западных партнеров. И иногда допечатывает Нацбанк”, – рассказал Фурса.

По его словам , та же история, плюс-минус, будет и в следующем году. Поэтому эти деньги пойдут на финансовую поддержку бюджета, то есть на финансирование социальной сферы.

"Конечно, 18 млрд евро в год нам не хватит. Но поддержка ЕС — это лишь часть общей поддержки. Просто сейчас ее пытаются синхронизировать, сбалансировать и гармонизировать. Потому что в этом году из-за европейской демократии было все очень не регулярно”, — сказал Фурса.

В 2023 году есть желание прописать, чтобы эти транши шли регулярно, хотя бы поквартально, объяснил финансист. По его словам, идеально было бы помесячно, для того чтобы 1,5 млрд евро ежемесячно получать от Европы, где-то 1,5 млрд долларов — от США и дальше получать от других партнеров.



В рамках социальной сферы отсутствуют варианты распределения этих сумм, добавил Фурса. Бюджет во время войны финансирует только защищенные расходы.

“Ничего лишнего, кроме некоторого строительства дорог, но это отдельная история. Ничего лишнего, кроме армии и социальной сферы. Вся социальная сфера – от пенсий до расходов на образование, медицину и прочее – это деньги западных партнеров. Также будет в следующем году”, — сказал Фурса.

Не получится сказать "давайте профинансируем пенсии, а не будем финансировать учителей". Так это не работает, объяснил эксперт. По его словам, основное бремя возьмут на себя США и ЕС.

“Приблизительно пополам, чтобы почти финансировать ту дыру, которая в бюджете предусмотрена на уровне 3 млрд долларов в следующем году. Понемногу будут давать Канада, Япония, другие страны. Но в общем-то они не способны значительно профинансировать”, — объяснил Фурса.

О сотрудничестве с МВФ

По словам Фурсы, есть еще вопросы международных институций – Всемирного банка и МВФ. Можем надеяться, что, наконец, появится программа МВФ. Но здесь есть проблема, добавил эксперт.

"До войны эти проблемы были с украинской стороны, потому что Украина саботировала реформы, и поэтому мы очень мало получали денег от МВФ. Сейчас проблема в другом. МВФ очень бюрократическая организация”, – рассказал Фурса.

Устав и правила МВФ предполагают, что можно кредитовать только если есть понимание макроэкономической ситуации. Есть макроэкономический прогноз и все ему доверяют, объяснил Фурса.