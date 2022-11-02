18 млрд евро поддержки от ЕС на 2023 год: куда пойдут деньги

ЕС выделит Киеву в 2023 году до €18 млрд, сообщила в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Так же, как и в 2022 году эти деньги пойдут на финансирование социальной сферы.
Об этом рассказал финансист Сергей Фурса. По его словам, эти средства нужны, но их недостаточно.
По его словам, та же история, плюс-минус, будет и в следующем году. Поэтому эти деньги пойдут на финансовую поддержку бюджета, то есть на финансирование социальной сферы.
В 2023 году есть желание прописать, чтобы эти транши шли регулярно, хотя бы поквартально, объяснил финансист. По его словам, идеально было бы помесячно, для того чтобы 1,5 млрд евро ежемесячно получать от Европы, где-то 1,5 млрд долларов — от США и дальше получать от других партнеров.
В рамках социальной сферы отсутствуют варианты распределения этих сумм, добавил Фурса. Бюджет во время войны финансирует только защищенные расходы.
В рамках социальной сферы отсутствуют варианты распределения этих сумм, добавил Фурса. Бюджет во время войны финансирует только защищенные расходы.
Не получится сказать "давайте профинансируем пенсии, а не будем финансировать учителей". Так это не работает, объяснил эксперт. По его словам, основное бремя возьмут на себя США и ЕС.
О сотрудничестве с МВФ
По словам Фурсы, есть еще вопросы международных институций – Всемирного банка и МВФ. Можем надеяться, что, наконец, появится программа МВФ. Но здесь есть проблема, добавил эксперт.
Устав и правила МВФ предполагают, что можно кредитовать только если есть понимание макроэкономической ситуации. Есть макроэкономический прогноз и все ему доверяют, объяснил Фурса.
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