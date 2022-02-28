1,6 млн украинцев получили материальные выплаты от государства

13:28 06 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным Фонда социального страхования за период январь-сентябрь 2020 года свыше полтора миллиона украинцев получили материальное обеспечение.

В частности, Фонд в течение трех кварталов принял на финансирование больничные, пособия по беременности и родам и на погребение на общую сумму в размере 10,7 млрд гривен. В общем работодатели подали заявления-расчеты на выплату материального обеспечения для более чем 1,6 миллиона застрахованных лиц.

Из них 1,5 млн работников получили от Фонда компенсацию утраченного заработка за время нетрудоспособности вследствие травмы, болезни, в частности инфицирования коронавирусом, ухода за больными детьми, а также изоляции от COVID-19.

Для более 110 тыс. женщин начислено пособие по беременности и родам, а также для 8 тысяч семей - пособия на погребение умерших работников.

Фонд соцстраха оплатил украинцам 24,9 млн гривен за пребывание на самоизоляции от коронавируса.