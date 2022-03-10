1,4 миллиарда долларов от МВФ уже в Украине

Международный валютный фонд уже перечислил Украине 1,4 млрд. дол. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
🔻 Эти средства помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.
🔻 Как использовать средства, определит Министерство финансов Украины.
🔻 Как использовать средства, определит Министерство финансов Украины.
Напомним, что в декабре фонд уже выделил Украине 700 миллионов долларов , а также предоставил ей специальные права для заимствований на сумму в размере 2,7 миллиарда долларов.
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