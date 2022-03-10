1,4 миллиарда долларов от МВФ уже в Украине

15:07 10 Март Киев, Украина

Международный валютный фонд уже перечислил Украине 1,4 млрд. дол. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки.

"Исполнительный совет утвердил выделение 1,4 миллиарда долларов в поддержку Украины, чтобы помочь ей справиться с потрясением, вызванным войной", - говорится в распространенном фондом заявлении.

🔻 Эти средства помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.



🔻 Как использовать средства, определит Министерство финансов Украины.

Напомним, что в декабре фонд уже выделил Украине 700 миллионов долларов , а также предоставил ей специальные права для заимствований на сумму в размере 2,7 миллиарда долларов.