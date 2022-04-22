135 новых вагонов ежегодно – цена уплаты земельного налога «Укрзализныцей»

1 января 2019 года вступили в силу изменения к Налоговому кодексу Украины, согласно которым «Укрзализныцю» лишили льгот на уплату земельного налога. С тех пор Министерство инфраструктуры не раз рассказывало о работе над отменой налога на землю для УЗ. Однако до сих пор ничего не изменилось.

Глава правления УЗ Владимир Жмак неоднократно говорил, что для выхода компании на уровень прибыльности необходима активная поддержка государства, хотя бы в виде налоговых льгот. Вместо этого за 2019 год компания заплатила в местные бюджеты около 4 миллиардов гривен. В 2020 году эта сумма составит примерно столько же – 3,8 миллиарда гривен. За эти деньги «Укрзализныця» могла бы приобрести 135 новых пассажирских вагонов. Кроме того, ежегодно в местные бюджеты, включая налог на землю, приходится выплачивать по 8,7 миллиарда гривен.

«Укрзализныця» планирует добиться того, чтоб средства, уплаченные компанией местным бюджетам в качестве налога за землю, были возвращены железной дороге и направлены на финансирование пассажирских перевозок. Также ведется диалог об отмене акциза на топливо для УЗ, а также нормализации выплат компенсаций за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Налог на землю для «Укрзализныци» - действительно очень большая нагрузка на компанию. Земельный банк УЗ составляет 209 тысяч гектаров. Из них 94% земель находятся под железнодорожными путями. Огромные земельные площади заняты хозяйственными сооружениями, переданными государством в ведомство «Укрзализныци». Многие из них являются исключительно государственной собственностью и не приносят никакого дохода. Выходит, что «Укрзализныця» платит земельный налог за объекты государственной собственности, расположенные на государственных земельных участках.

Остается надеяться, что государство пойдет навстречу компании и поможет ей развиваться и приносить доход.