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Экономика

Старые банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен выведу...

13.10.2022 08:03 TATIANA TKACHENKO

С января 2023 Нацбанк начнет изымать из обращения бумажные купюры...

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Евробанк выделил Украине 550 миллионов евро на восстано...

12.10.2022 17:36 Taras Vole

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестицио...

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Еврокомиссия привлекла для поддержки Украины 2 млрд евр...

12.10.2022 11:50 TATIANA TKACHENKO

Из средств, привлеченных от продажи новых 20-летних облигаций, 2....

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Чтобы спонсировать войну, в рф решили пожертвовать экон...

07.10.2022 15:48 TATIANA TKACHENKO

Расходы федерального бюджета по статье «национальная экономика» в...

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В Украине появится электронное резидентство

06.10.2022 17:58 TATIANA TKACHENKO

Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №527...

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США предоставят Украине 55 млн долларов для подготовки...

06.10.2022 16:42 TATIANA TKACHENKO

Соединенные Штаты выделяют Украине 55 миллионов долларов для подг...

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Украинский экспорт в сентябре достиг рекордных показате...

04.10.2022 16:59 TATIANA TKACHENKO

В первый месяц осени украинские предприятия экспортировали за гра...

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В «Дии» начали тестировать программу доступной ипотеки

04.10.2022 15:50 TATIANA TKACHENKO

Государственная программа доступного кредитования жилья заработал...

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Жители только что освобожденных территорий будут получа...

03.10.2022 15:13 TATIANA TKACHENKO

Жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут по...

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Экспорт Украины в европейские страны достиг довоенного...

29.09.2022 17:41 Taras Vole

Украинский экспорт в страны Евросоюза почти достиг довоенного уро...

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С 1 октября вырастут налоги для ФЛП третьей группы

27.09.2022 10:46 TATIANA TKACHENKO

Налоги для ФЛП третьей группы вырастут с 1 октября, это связано с...

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В супермаркетах за рубежом будут продавать украинские т...

27.09.2022 07:41 TATIANA TKACHENKO

В зарубежных сетях супермаркетов появятся полки с украинскими про...

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В Минэкономики рассказали, ждать ли повышения цен на то...

26.09.2022 12:18 TATIANA TKACHENKO

В Минэкономики сообщили, что после возвращения акцизов, в Украине...

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Беженцы продолжат получать жилищные субсидии в Украине...

23.09.2022 17:53 TATIANA TKACHENKO

Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жи...

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В 2023 году украинским пенсионерам проиндексируют пенси...

22.09.2022 14:14 TATIANA TKACHENKO

Несмотря на войну, украинским пенсионерам в марте 2023 года проин...

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