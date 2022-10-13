Старые банкноты номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен выведу...
С января 2023 Нацбанк начнет изымать из обращения бумажные купюры...
С января 2023 Нацбанк начнет изымать из обращения бумажные купюры...
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский инвестицио...
Из средств, привлеченных от продажи новых 20-летних облигаций, 2....
Расходы федерального бюджета по статье «национальная экономика» в...
Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №527...
Соединенные Штаты выделяют Украине 55 миллионов долларов для подг...
В первый месяц осени украинские предприятия экспортировали за гра...
Государственная программа доступного кредитования жилья заработал...
Жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут по...
Украинский экспорт в страны Евросоюза почти достиг довоенного уро...
Налоги для ФЛП третьей группы вырастут с 1 октября, это связано с...
В зарубежных сетях супермаркетов появятся полки с украинскими про...
В Минэкономики сообщили, что после возвращения акцизов, в Украине...
Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жи...
Несмотря на войну, украинским пенсионерам в марте 2023 года проин...