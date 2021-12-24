Стоимость жилья в Киеве и пригороде – актуальные цены

Карантинные меры и эпидемиологическая ситуация в стране напрямую влияет на рынок недвижимости. Журналисты MYC собрали информацию о том, сколько для украинцев будет стоить покупка жилья в Киеве по ценам на середину апреля. Речь идет о новостройках в городе и пригороде.

Так, средняя стоимость 1-комнатной квартиры в новостройках Киева площадью 40,6 кв. м составляет 1 503 600 гривен, цена 2-комнатной квартиры площадью 62 кв. м в среднем стартует от 2 069 788 гривен. Тем временем, стоимость 1-комнатной квартиры в новостройках Киева площадью 84,2 кв. м - 2 598 316 гривен.

В пригороде средняя стоимость квартир выглядит следующим образом: