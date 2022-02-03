Женщин в должности CEO стало больше, но это все еще 5% – отчет Deloitte

07:44 02 Февраль Киев, Украина





Согласно исследованию, проведенному аудиторской



Больше женщин-руководительниц в сферах здравоохранения и бионауки (21,3%), финансовых услуг (21,2%) и потребительских услуг (20,8%).



Самая высокая доля женщин в руководящих должностях в настоящее время во Франции (43,2%), Норвегии (42,4%), Италии (36,6%), Бельгии (34,9%) и Швеции (34,7%). В то же время, средний показатель в мире составляет 19,7%, а в Украине – 18,3%.



В Deloitte говорят, что уровня «приблизительного равенства» при нынешних темпах можно достичь в 2041 году. По их словам, процент женщин среди членов правлений растет, однако лишь небольшое количество женщин возглавляет правление ( 6,7% ). Прогресс в достижении гендерного паритета на руководящих должностях все еще недостаточен и продвигается вперед довольно медленно. Однако седьмое издание глобального отчета «Женщины на руководящих должностях» демонстрирует положительную динамику в вопросе представленности женщин в топ-менеджменте компаний.Согласно исследованию, проведенному аудиторской компании Deloitte, женщин в должности исполнительного директора (CEO) в 2021 году стало больше, однако это все еще 5%, показатель вырос всего на 0,6% за четыре года. А процент женщин, работающих в должности финансового директора (CFO), в 2021 году вырос с 12,7% до 15,7% .Больше женщин-руководительниц в сферах здравоохранения и бионауки (21,3%), финансовых услуг (21,2%) и потребительских услуг (20,8%).Самая высокая доля женщин в руководящих должностях в настоящее время во Франции (43,2%), Норвегии (42,4%), Италии (36,6%), Бельгии (34,9%) и Швеции (34,7%). В то же время, средний показатель в мире составляет 19,7%, а в Украине – 18,3%.В Deloitte говорят, что уровня «приблизительного равенства» при нынешних темпах можно достичь в 2041 году. По их словам, процент женщин среди членов правлений растет, однако лишь небольшое количество женщин возглавляет правление ( 6,7% ).

«Гендерный баланс в составе правлений позволит лучше понимать рыночные потребности и обеспечить более высокое качество процесса принятия решений», – объясняет управляющий партнер Deloitte в Украине Сергей Кулик.

Также в Deloitte отмечают, что возглавляющие женщины предприятия имеют большее гендерное разнообразие. В таких фирмах доля женщин составляет 33,5%, а в компаниях, где руководителями являются мужчины – 19,4%.



Компании, единственными владелицами которых являются женщины, составляют всего 3% среди 330 крупнейших по выручке в Украине.