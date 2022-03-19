Желающих уехать в Польшу на заработки стало больше

14:29 26 октября Киев, Украина

Несмотря на закрытые границы и карантин, который в Украине объявили 12 марта, желающих уехать на заработки в Польшу не уменьшилось. Так, эксперты отмечают, что в период март-октябрь 2020 года согласно аналитике и статистике, работников, желающих покинуть пределы Украины стало на 17% больше.

Фото: Спрос на вакансии в Польше увеличился на 17%

Тут много факторов, но главные среди них такие:

  • отсутствие работы дома, в родных городах и селах;
  • близость Польши и простота оформления документов для работы в ней;
  • хорошие зарплаты и официальное трудоустройство;
  • возможность прокормить семьи во время карантина.

Средние зарплаты в Польше такие: мужчины получают около 127 гривен за час, а женщины чуть меньше — около ста гривен. При этом примечательно, что лучшие предложения есть в пригородах, а не в Варшаве, Кракове, Лодзе и других крупных городах. Украинцев по большей части берут на работу активно — наши граждане показали себя работоспособными, выполняющими правила.

Известно, что украинские работники стимулируют рост экономики Польши на 0,5% ежегодно.