Желающих уехать в Польшу на заработки стало больше

Несмотря на закрытые границы и карантин, который в Украине объявили 12 марта, желающих уехать на заработки в Польшу не уменьшилось. Так, эксперты отмечают, что в период март-октябрь 2020 года согласно аналитике и статистике, работников, желающих покинуть пределы Украины стало на 17% больше.
Тут много факторов, но главные среди них такие:
- отсутствие работы дома, в родных городах и селах;
- близость Польши и простота оформления документов для работы в ней;
- хорошие зарплаты и официальное трудоустройство;
- возможность прокормить семьи во время карантина.
Средние зарплаты в Польше такие: мужчины получают около 127 гривен за час, а женщины чуть меньше — около ста гривен. При этом примечательно, что лучшие предложения есть в пригородах, а не в Варшаве, Кракове, Лодзе и других крупных городах. Украинцев по большей части берут на работу активно — наши граждане показали себя работоспособными, выполняющими правила.
Известно, что украинские работники стимулируют рост экономики Польши на 0,5% ежегодно.
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