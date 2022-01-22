Земля в Украине может подорожать - Шмыгаль

Премьер-министр Украины рассказал о своих прогнозах касательно рынка земли. По слова Дениса Шмыгаля, эксперты считают, что цена может вырасти в 2-5 раз. Такая тенденция будет держаться в течение 5-10 лет после открытия рынка земли.

«Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может расти от 2 до 5 раз», - сказал Шмыгаль.

По мнению премьера, это хорошо, потому что это капитализирует наше государство и землю украинский, которым они владеют.

«Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля - продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, накладывали чиновники, когда не было рынка земли », - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля «обязаны открыть рынок и учиться жить в нем».