Зеленский ждет честного сотрудничества с бизнесом

Зеленский призвал выйти украинский бизнес из «тени». В рамках форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство» президент Украины высказал желание изменить отношения между государством и бизнесменами. Глава государства ждет честное сотрудничество.

Зеленский отметил о стремлении власти установить справедливые, прозрачные, единые для всех правила игры, но ждет также со стороны бизнеса шаги навстречу, готовности к совместной работе: честной, открытой и ответственной.

Президент напомнил, что власть, в свою очередь, создает предпосылки в виде ряда реформ. Среди которых — очищение судебной системы, противодействие коррупции, цифровизация процессов. Глава государства считает, что на этом пути уже есть серьезные результаты. Это, в частности, уменьшение роли государства, где не является эффективной, а также принятие и наработка важных для экономики проектов законов. Прежде всего, речь идет о нулевой декларации и налоге на выведенный капитал, отметил Зеленский.