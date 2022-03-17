Зеленский поддержал отечественные авиакомпании: подписание нового закона

Пресс-служба Офиса президента опубликовала информацию о новом проекте закона, подписанном Владимиром Зеленским. Речь идет о возможности украинских авиакомпаний ввозить и пользоваться самолетами с оперативным лизингом. Законопроект освобождает перевозчиков от платежей на таможне до 2024 года.

Отмечается, что речь идет о законопроекте № 1492-ІХ, который призван способствовать поддержке отечественных авиакомпаний при переходе к использованию авиалайнеров украинского производства.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что в таком режиме в Украину могут ввозить пустые лайнеры с массой более 10 тысяч кг и не более 30 тысяч кг. Предельная пассажировместимость должна составлять от 44-х до 110-ти мест.

Согласно этому закону, украинское правительство должно учитывать в проекте госбюджета-2022 соответствующее финансирование Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности. Речь идет о полномасштабном серийном производстве гражданских самолетов, производстве вертолетов, содействии сохранению доли рынка авиаперевозок для украинских производителей.

Президент направил письмо премьеру с целью обеспечения выполнения поставленных задач в этом законе.