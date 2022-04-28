Зеленский подал законопроект об отсрочке РРО для ФЛП

В Верховную Раду подан законопроект №4439 об отсрочке введения в Украине регистрации расчетных операций для ФОП. Проект подал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроектом предлагается отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Также отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО).

Как сказано в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.