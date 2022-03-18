Зеленский отменил все проверки для бизнеса - нужно, чтобы города оживали

08:30 15 марта Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский сообщил о решениях для поддержки бизнеса во время войны

Кабмин принял пакет решений для поддержки экономики, чтобы бизнес в Украине работал.

▪️ФОПы второй группы теперь добровольно будут платить налоги

"Вместо НДС и налога на прибыль, даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, - а это первая и вторая группа ФЛП - ставим добровольную уплату единого налога. Можете – платите, не можете – нет вопросов", - отметил президент.

▪️Государство отменяет все проверки бизнеса:
«Максимальная дерегуляция бизнеса. Упраздняем все проверки для всех бизнесов.Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормально работу своего бизнеса в рамках закона Украины».