Зеленский хочет поддерживать бизнес ветеранов

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Украине – одно из политических направлений для президента Владимира Зеленского. Именно поэтому он заявил о том, что государство должно помогать развитию бизнеса. В частности, того, которое открывают ветераны.
По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов. "Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнес", - подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что важным остается вопрос реабилитации ветеранов.
"Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", - сообщил глава государства.
По словам Зеленского, работа в этом направлении должна быть постоянной и систематической, без "любого политического контекста".
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