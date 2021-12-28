Зеленский хочет поддерживать бизнес ветеранов

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Украине – одно из политических направлений для президента Владимира Зеленского. Именно поэтому он заявил о том, что государство должно помогать развитию бизнеса. В частности, того, которое открывают ветераны.

"Сейчас в Верховной Раде Украины является проект о государственных гарантиях на кредиты для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса", - сказал президент Зеленский на III Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина "в воскресенье в Киеве.

По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов. "Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнес", - подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что важным остается вопрос реабилитации ветеранов.

"Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей", - сообщил глава государства.

По словам Зеленского, работа в этом направлении должна быть постоянной и систематической, без "любого политического контекста".