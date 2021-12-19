Завод «Судмаш» выставят на продажу - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины в Херсонской области опубликовал информацию о скором старте аукциона на завод «Судмаш». Объект планируют продать за 67,2 миллиона гривен.

«Объявляем аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ОАО «Херсонский завод «Судмаш». Стартовая цена объекта - 67200000 грн.»

Предприятие работает более 20 лет, а спектр его услуг постепенно увеличивается. Если раньше здесь изготовляли продукцию только для судов, то сегодня заказчиками завода могут быть также сельскохозяйственные компании и «чрезвычайники».

Именно на «Судмаш» разрабатывают автомобильные подъемники высотой до 40 метров, которыми оборудованы пожарные и спасательные подразделения ГСЧС. Кроме этого, здесь спроектировали опытный образец прицепного подъемника телескопического с высотой подъема рабочей платформы до 15 метров.

Приватизационные торги должны состояться 30 апреля.