Завод шампанских вин в Одессе приватизируют

06:57 11 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Фонда госимущества заявила о новом объекте, который поступит в программу приватизации. Им станет комплекс Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре в Одессе.

Целостный имущественный комплекс передан в аренду ОАО «Одессавинпром», срок действия договора - до 26 декабря 2020 года. В состав входит движимое и недвижимое имущество, в том числе 29 объектов недвижимости по адресам: Французский бульвар, 8,10; ул. Наливная, 2; ул. Атамана Головатого, 151; основных средств - 306 единиц, транспортных средств - четыре единицы. Бокс для хранения, автогараж - 35,7 кв.м; бокс для техобслуживания автомобилей - 37,5 кв.м; здание хранения воды (тарный участок) - 96 кв.м; здание насосной станции - 19,5 кв. м; производственный корпус с одноэтажным зданием - 1 тыс. 942 кв.м; производственный корпус с административным помещением - 4 тыс. 529,1 кв.м; склад бутылок - 579,3 кв.м; блок складских помещений изготовленной продукции - 2 тыс. 337,9 кв.м; 3х-этажное здание склада произведенной продукции, клуб - 1 тыс. 989,8 кв.м; здание ремонтно-механического цеха - 170,5 кв. м; совхозвинтрест - 2853,8 кв.м; здание столовой 2х-этажное - 337,8 кв.м; помещения проходного пункта - 32,2 кв.м; подвалы для обработки и хранения вина - 18 тыс. 644,3 кв.м; здание парокотельной - 336,9 кв.м; галерея для транспортировки продукции, ограждение с пятью воротами, внутренние и внешние площадки электросети, водопроводные и канализационные сети; наружные теплосети.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект «О демонополизации и внедрении рыночных основ функционирования спиртовой отрасли», который позволит продать ряд винзаводов в Одесской области.

Президент Украины Петр Порошенко 7 октября 2016 года посетил с рабочим визитом Одесскую область, где подписал закон, который отменяет лицензию в размере 500 тысяч гривень на право оптовой торговли алкоголем. Сейчас ее должны приобретать и крупные заводы, и мелкие частные производства.