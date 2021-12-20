Завод полупроводников продали на аукционе - подробности

На сайте Prozorro появилась информация о проведении аукциона по продаже «Завода полупроводников» в Запорожье. Здание предприятия было продано за 136,7 миллионов гривен. При этом имущество предприятия было решено продать на другом аукционе, за другую стоимость.
Государственный банк «Укрэксимбанк», в залоге у которого находилось имущество предприятия, выставил «Завод полупроводников» на продажу за 491 миллионов гривен. Имущество завода было разделено на два лота. Первый – здания и сооружения завода (170 миллионов), второй – транспорт, оборудование, транспортные средств, объекты незавершенного строительства (320 миллионов).
Первый аукцион по продаже недвижимости, запланированный на 18 февраля, не состоялся. Победителем повторного аукциона по продаже зданий и сооружений завода полупроводников стала компания «Промактив Групп». Стоимость покупки – 136,7 миллионов гривен.
За эти деньги покупатель получил все недвижимое имущество завода: все корпусы, складские помещения, строения (трансформаторной подстанции, водоохлаждающей установки, кислородная станция и т.п.), серьевая площадка и др.
Напомним, основными видами деятельности «Завода полупроводников» является производство трихлорсилана, поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих материалов – изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования.
В данный момент производство «Завода полупроводников» законсервировано и находится в надлежащем техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер которых будет зависеть от перспективных планов инвестора.
В ноябре 2016 года Завод полупроводников был признан банкротом, его крупнейшим кредитором был признан Укрэксимбанк – 5,15 миллиардов при общей кредиторской задолженности 8,67 миллионов гривен.
Второй аукцион по продаже второго лота – оборудования, движимого имущества, инструментов, объектов незавершенного капитального строительства, капитальных инвестиций – 18 февраля также не состоялся. Начальная стоимость была установлена на уровне 320 миллионов. Повторный аукцион, назначенный на 29 марта, не состоялся. Теперь стартовая цена снизилась до 256 миллионов гривен.
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